Царев: войска РФ развивают наступление в районе Гуляйпольского

В Запорожской области российские подразделения успешно наступают в районе села Гуляйпольское, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Оле Царев.
«ВС РФ развивают наступление в районе Гуляйпольского», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев на окраинах села Верхняя Терса, а также в районе Воздвижевки и Рождественского.
«Штурмовые подразделения группировки войск “Восток” продолжают наступление, ведя успешные штурмовые действия в районах н.п. Риздвянка (Рождественское — прим. ред.), Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское (Гуляйпольское)», — пишет Telegram-канал «Воин DV».
Сообщается, что позиции и места скопления резервов ВСУ в окрестностях сел Лесное, Любицкое и Чаривное на гуляйпольском направлении подверглись ударам.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток противник потерял в зоне ответственности ГрВ «Восток» до роты боевиков, а также бронетранспортер, три бронемашины и больше десяти единиц легкой техники.
Напомним, на днях появились сообщения о закреплении российских бойцов в Верхней Терсе.