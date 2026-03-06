WSJ: Пентагон просит 11 млрд долларов на восполнение ракетного арсенала

Как информирует газета, в Конгрессе и в оборонной промышленности ожидают, что военные запросят чрезвычайное финансирование для закупки ракетных систем Patriot и Tomahawk, а также комплексов THAAD. Их расход резко возрос с начала совместной операции вооруженных сил США и Израиля.