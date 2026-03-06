Ричмонд
WSJ: Пентагон просит 11 млрд долларов на восполнение ракетного арсенала

Первые четыре дня операции против Ирана уже обошлись бюджету США примерно в 11 миллиардов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США обратилось к конгрессу за выделением миллиардов на пополнение запасов ракет. Как сообщает издание Wall Street Journal, первые четыре дня военной кампании «Эпическая ярость» против Ирана обошлись США около 11 миллиардов долларов.

В статье указывается, что сотрудники Пентагона формируют предложения по восстановлению арсенала США, израсходованного в ходе недавних боевых действий.

«Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Как информирует газета, в Конгрессе и в оборонной промышленности ожидают, что военные запросят чрезвычайное финансирование для закупки ракетных систем Patriot и Tomahawk, а также комплексов THAAD. Их расход резко возрос с начала совместной операции вооруженных сил США и Израиля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что запасы боеприпасов среднего и крупного калибра в стране весьма значительны, однако их объем все еще не достиг желаемого им уровня.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
