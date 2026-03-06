WSJ: Пентагон просит 11 млрд долларов на восполнение ракетного арсенала

Министерство обороны США обратилось к конгрессу за выделением миллиардов на пополнение запасов ракет. Как сообщает издание Wall Street Journal, первые четыре дня военной кампании «Эпическая ярость» против Ирана обошлись США около 11 миллиардов долларов.
«Согласно анализу Элейн Маккаскер, высокопоставленного сотрудника бюджетного управления Пентагона при первой администрации Трампа, стоимость первых четырех дней ударов по Ирану оценивается почти в 11 миллиардов долларов», — говорится в материале.
Как информирует газета, в Конгрессе и в оборонной промышленности ожидают, что военные запросят чрезвычайное финансирование для закупки ракетных систем Patriot и Tomahawk, а также комплексов THAAD. Их расход резко возрос с начала совместной операции вооруженных сил США и Израиля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что запасы боеприпасов среднего и крупного калибра в стране весьма значительны, однако их объем все еще не достиг желаемого им уровня.