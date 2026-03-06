Мелони пообещала Зеленскому помощь Италии в восстановлении Украины

Во время телефонного разговора Мелони и Зеленский обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта и перспективы мирного процесса. Отдельное внимание стороны уделили обстановке на Ближнем Востоке, где в последнее время наблюдается обострение ситуации. Также собеседники обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии международных партнёров. В заявлении подчёркивается, что Италия рассчитывает активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины и претендует на ведущую роль в реализации соответствующих проектов.