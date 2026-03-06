Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска РФ заняли новые позиции на юго-востоке Константиновки

По информации источников, российские военные ведут бои на территории Константиновки, а также на рубеже Бересток — Ильиновка.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в Константиновке российским подразделениям удалось занять новые позиции на юго-востоке этого города, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские военные ведут бои на территории Константиновки, а также на рубеже Бересток — Ильиновка.

Напомним, на днях появилась информация о выходе подразделений РФ к расположенному на западе Константиновки проспекту Ломоносова.

Сообщалось об успешном продвижении российских войск к югу от Степановки и к востоку от поселка Бересток на константиновском направлении.

Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, подразделениям РФ удалось взять под контроль уже около четверти территории Константиновки. Блогер заявил о развитии сражения за город по «неумолимому сценарию». По словам Подоляки, украинские военные опасаются проведения ВС РФ в ближайшее время «основной атаки» в Константиновке, по итогам которой ВСУ могут потерять город.