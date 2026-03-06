Войска РФ заняли новые позиции на юго-востоке Константиновки

Продвигающимся в Константиновке российским подразделениям удалось занять новые позиции на юго-востоке этого города, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские военные ведут бои на территории Константиновки, а также на рубеже Бересток — Ильиновка.
Напомним, на днях появилась информация о выходе подразделений РФ к расположенному на западе Константиновки проспекту Ломоносова.
Сообщалось об успешном продвижении российских войск к югу от Степановки и к востоку от поселка Бересток на константиновском направлении.
Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, подразделениям РФ удалось взять под контроль уже около четверти территории Константиновки. Блогер заявил о развитии сражения за город по «неумолимому сценарию». По словам Подоляки, украинские военные опасаются проведения ВС РФ в ближайшее время «основной атаки» в Константиновке, по итогам которой ВСУ могут потерять город.