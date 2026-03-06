Запрет Эстонии на проход судов в Россию оставил местных водолазов без работы

Ранее эстонские власти задержали контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских Островов, который следовал в Россию из Эквадора. Судно доставили в порт Мууга недалеко от Таллина после того, как оно было остановлено в районе острова Найссаар. На борту находился экипаж из граждан России. Как сообщалось, для судна была запланирована «глубокая таможенная инспекция», чтобы проверить возможную причастность к контрабанде.