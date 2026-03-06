Ричмонд
Над Россией сбили 83 беспилотника. Военная операция, день 1472-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 83 беспилотника над российскими регионами. В Севастополе в результате атаки БПЛА пострадали девять человек, в том числе трое детей, часть города осталась без света. Венгрия предложила Киеву возобновить поставки нефти из России в течение трех дней или допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:52 Специалисты восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1» Запорожской атомной электростанции, поврежденной 10 февраля, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

8:38 ? Дроны сбросили боеприпасы на людей, которые стояли у магазина в Алешках — два человека погибли, 12 пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:25 Венгрия предложила Украине либо возобновить поставки нефти из России в течение трех дней, либо допустить в страну группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба», сообщил госсекретарь минэнерго Венгрии Цепек.

8:17 Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в проведении президентских выборов, поскольку не сможет их выиграть, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

8:09 ? Девять человек, в том числе трое детей, пострадали при налете БПЛА на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Часть города осталась без электричества. Сильно поврежден пятиэтажный жилой дом, а также школы, здания колледжа и студенческого общежития.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 83 беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Сегодня 1472-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

