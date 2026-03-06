Трамп набросился на журналиста Карлсона после критики операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона после его заявлений против военной операции Вашингтона в Иране. Об этом сообщил телеканал ABC.
Во время интервью Трамп заявил, что Карлсон, по его мнению, не понимает смысл политического движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). По словам президента США, журналист больше не поддерживает этот курс.
Американский лидер отметил, что политика MAGA означает принцип «Америка прежде всего» и направлена на укрепление страны. Он также заявил, что Карлсон не соответствует этим принципам.
Поводом для конфликта стало интервью журналиста ведущему телеканала ABC Джону Карлу. В разговоре Карлсон резко осудил военную операцию США против Ирана и назвал ее недопустимой.
Несмотря на прежнюю поддержку Трампа, Карлсон и раньше критиковал внешнюю политику его администрации. Он выступал против участия США в зарубежных конфликтах, называл поддержку Украины прокси-войной с Россией и предупреждал о рисках военного противостояния с Ираном.
Ранее журналист также взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби. В ходе беседы дипломат заявил, что Израиль имеет библейское право на территории между Нилом и Евфратом.
После этих слов ряд стран Ближнего Востока и международные организации выступили с критикой и выразили обеспокоенность подобными заявлениями.
Читайте также: Эксперт допустил передачу украинских дронов США ради возможной поддержки.