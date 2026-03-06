США подозревают сами себя в ударе по школе для девочек в иранском Минабе

Согласно международному гуманитарному праву, преднамеренные удары по школам, больницам и другим гражданским объектам могут считаться военным преступлением. Если участие США будет подтверждено, этот инцидент может стать одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей в конфликтах США на Ближнем Востоке за последние десятилетия.