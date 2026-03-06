США подозревают сами себя в ударе по школе для девочек в иранском Минабе

Американские военные следователи допускают, что удар по школе для девочек в иранском городе Минаб могли нанести силы США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По их словам, расследование продолжается, и окончательные выводы пока не сделаны. Собеседники агентства также не исключили, что новые доказательства могут показать причастность другой стороны.
Инцидент произошел в минувшую субботу, во время первых ударов США и Израиля по территории Ирана. В результате атаки была поражена школа для девочек в городе Минаб на юге страны.
Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что в результате удара погибли 150 учениц. При этом Рейтер отмечает, что независимо подтвердить число жертв пока не удалось.
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские военные действительно проводят проверку произошедшего. По его словам, вооруженные силы США не наносят удары по гражданским объектам, однако обстоятельства инцидента изучаются.
Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно атаковать школу.
Пентагон направил запросы журналистов в Центральное командование вооруженных сил США. Представитель командования капитан Тимоти Хокинс отметил, что комментировать ситуацию преждевременно, поскольку расследование еще продолжается.
В Белом доме прямых комментариев по поводу инцидента не дали. При этом пресс-секретарь администрации Каролин Левитт заявила, что иранские власти сами нередко наносят удары по гражданским объектам.
По данным источников, США и Израиль распределяли цели во время операций в Иране. Израиль наносил удары по ракетным объектам на западе страны, а американские силы действовали на юге, включая военные и морские цели.
Управление ООН по правам человека призвало провести полноценное расследование произошедшего. Представитель организации Равина Шамдасани заявила, что ответственность за расследование лежит на стороне, которая могла нанести удар.
На иранском государственном телевидении показали похороны погибших школьниц. Гробы с телами детей были покрыты иранскими флагами и доставлены на кладбище через большую толпу людей.
Согласно международному гуманитарному праву, преднамеренные удары по школам, больницам и другим гражданским объектам могут считаться военным преступлением. Если участие США будет подтверждено, этот инцидент может стать одним из самых тяжелых случаев гибели мирных жителей в конфликтах США на Ближнем Востоке за последние десятилетия.
