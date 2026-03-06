«Украина здесь — просто исполнитель»: названы заказчики атаки на российский газовоз

Капитан первого ранга запаса призвал не ограничиваться дипломатическими демаршами, а наносить военные удары по инфраструктуре, откуда готовятся такие атаки. По его словам, в первую очередь необходимо разбить «осиное гнездо» с безэкипажными катерами в Чёрном море, которое, по его данным, базируется в Одессе, Черноморске и Николаеве. Дандыкин настаивает на применении самых серьёзных средств поражения для ликвидации этих угроз.