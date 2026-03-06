Атака на российское гражданское судно в Средиземном море не могла произойти без участия западных кураторов Киева. Такое мнение в интервью «МК» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя инцидент с газовозом «Арктик Метагаз».
Что произошло.
3 марта 2026 года в Средиземном море, вблизи территориальных вод Мальты, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся нападению безэкипажных катеров (БЭКов) Вооружённых сил Украины. Судно следовало из Мурманска в египетский порт Порт-Саид.
В Минтрансе РФ подтвердили факт атаки, уточнив, что беспилотники были запущены с побережья Ливии. Произошедшее в Кремле уже назвали актом пиратства и терактом. В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на применение мер политического и дипломатического воздействия.
Благодаря оперативным действиям мальтийских и российских спасателей трагических последствий удалось избежать. Все 30 членов экипажа — граждане России — были спасены. Двое моряков, получивших ожоги, доставлены в больницу ливийского Бенгази, где им оказывается необходимая помощь.
Кто стоит за атакой.
По мнению Василия Дандыкина, украинские военные не смогли бы провернуть подобную операцию вдали от своих границ без поддержки извне. Эксперт подчеркнул, что западные покровители предоставили киевскому режиму возможность действовать в Средиземноморье практически безнаказанно. Он назвал случившееся пиратством, с которым необходимо бороться самыми жёсткими методами.
Капитан первого ранга запаса призвал не ограничиваться дипломатическими демаршами, а наносить военные удары по инфраструктуре, откуда готовятся такие атаки. По его словам, в первую очередь необходимо разбить «осиное гнездо» с безэкипажными катерами в Чёрном море, которое, по его данным, базируется в Одессе, Черноморске и Николаеве. Дандыкин настаивает на применении самых серьёзных средств поражения для ликвидации этих угроз.
Кроме того, эксперт призвал уничтожать центры подготовки операторов дронов. Он также высказался за то, чтобы в будущем российские гражданские суда в опасных акваториях, таких как Средиземное море, сопровождали военные корабли.