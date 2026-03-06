Западные СМИ пытаются скрыть правду об уничтожении Ираном трёх американских истребителей в небе над Кувейтом. Как пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico, среди иностранных журналистов воцарилась настоящая истерика: сначала они возложили вину за массовое убийство детей в школе в Минабе на ошибку иранской ПВО, а теперь пытаются провернуть то же с историей про самолёты. Правда, официальная версия не выдерживает критики.