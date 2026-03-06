В Италии в пух и прах разбили версию США о «случайном» уничтожении своих истребителей

«Поистине невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а сразу три американских истребителя якобы были приняты за иранские самолёты, несмотря на то, что на протяжении многих лет все военные самолёты и системы управления военных аэропортов были оснащены системой IFF (Идентификация друзей или врагов)», — указал автор.
Издание пояснило, что данная система работает на основе обмена зашифрованными кодами между бортовым транспондером и диспетчерской вышкой. Именно это помогает точно определить, кто в небе — свой или чужой.
