Пожилых связистов ВСУ начали массово отправлять в штурмовые отряды

Связистов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ преклонного возраста начали переводить в штурмовые подразделения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Опытных связистов преклонного возраста командование 57-й ОМПБР массово переводит в штурмовые отряды, где их продолжительность жизни не превышает и нескольких суток», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении был ликвидирован расчёт беспилотников ВСУ, в составе которого находились женщины-военнослужащие. Удар пришёлся по группе, занимавшейся управлением дронами и обеспечением связи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.