Иран атаковал беспилотниками американские и израильские авиабазы

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая его столицу, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В настоящее время Иран проводит контрмеры, атакуя израильскую территорию, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.