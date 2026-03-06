Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал беспилотниками американские и израильские авиабазы

Иран предупредил об усилении ударов по позициям противника в ближайшие дни.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Ирана осуществили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по израильской авиабазе «Рамат-Давид» и радиолокационному комплексу на горе Мерон, расположенным на севере Израиля. Данная информация была обнародована пресс-службой центрального командования войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия».

«Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции Мерон на оккупированных территориях», — приводит слова представителя центрального штаба войск ПВО исламской республики агентство Tasnim.

Кроме того, иранский флот нанес удар беспилотниками по объекту ВС США — лагерю «Аль-Удайри» в Кувейте.

Тот же источник, ссылаясь на заявление командования «Хатам-оль-Анбия», сообщил, что место дислокации американских сил в указанном лагере подверглось атаке морских дронов-камикадзе.

В своем заявлении иранское военное командование предупредило, что в ближайшее время интенсивность и география подобных ударов по вражеским позициям будут нарастать.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая его столицу, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В настоящее время Иран проводит контрмеры, атакуя израильскую территорию, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше