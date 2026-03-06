Иран атаковал беспилотниками американские и израильские авиабазы

Вооруженные силы Ирана осуществили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по израильской авиабазе «Рамат-Давид» и радиолокационному комплексу на горе Мерон, расположенным на севере Израиля. Данная информация была обнародована пресс-службой центрального командования войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия».
«Военно-воздушные и военно-морские силы армии, запустив ударные беспилотники, нанесли удары по авиабазе Рамат-Давид и радиолокационной станции Мерон на оккупированных территориях», — приводит слова представителя центрального штаба войск ПВО исламской республики агентство Tasnim.
Кроме того, иранский флот нанес удар беспилотниками по объекту ВС США — лагерю «Аль-Удайри» в Кувейте.
Тот же источник, ссылаясь на заявление командования «Хатам-оль-Анбия», сообщил, что место дислокации американских сил в указанном лагере подверглось атаке морских дронов-камикадзе.
В своем заявлении иранское военное командование предупредило, что в ближайшее время интенсивность и география подобных ударов по вражеским позициям будут нарастать.
28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая его столицу, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В настоящее время Иран проводит контрмеры, атакуя израильскую территорию, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке.