Президент ЦАР: Россия спасла нас от госпереворота в 2020 году

Напомним, что 5 марта 2026 года Путин провёл переговоры с президентом ЦАР Туадерой в Кремле. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и актуальные международные вопросы: развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также важные международные темы.