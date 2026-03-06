Ричмонд
Коц: ВС РФ могут оседлать трассу между Славянском и Изюмом, идя от Яровой

Военкор сообщил о возможности наступления российских войск из освобожденного поселка Яровая на Красный Лиман.

Источник: Аргументы и факты

В ходе продвижения в западном направлении от освобожденного поселка Яровая под Красным Лиманом российские войска смогут оседлать трассу между Славянском и Харьковской областью, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«При дальнейшем движении на запад российские подразделения могут оседлать трассу М03, связывающую Славянск с Изюмом, Чугуевым и Харьковом. Это серьезно осложнит положение славянско-краматорской группировки ВСУ», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Коц упомянул также о возможности наступления российских военных из Яровой в направлении Красного Лимана. По словам военкора, занятие этого города откроет войскам РФ дорогу на Славянск с севера.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными поселка Яровая в минувший четверг. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Ранее было официально объявлено о занятии войсками РФ поселка Дробышево на краснолиманском направлении.