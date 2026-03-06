Иран пообещал более интенсивные и масштабные атаки в ближайшие дни

Атаки Ирана «на позиции врагов» станут масштабнее и интенсивнее в ближайшие дни. Об этом сообщил Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» — штаб объединенного командования ВС Исламской республики.
«В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными», — процитировало заявление штаба агентство Tasnim.
Также командование Ирана отчиталось об атаках на авиабазу Рамат Давид и радиолокационный объект на базе Мерон в Израиле. Кроме того, Исламская республика нанесла удары по штабу США в Эрбиле (Ирак) и по американской базе в Кувейте.
Иран атакует Израиль и базы США на Ближнем Востоке в ответ на начавшуюся 28 февраля военную операцию против Исламской республики. Иранские военные, в частности, нанесли удары по американским базам в Кувейте, Катаре, ОАЭ, Ираке и Бахрейне.
Кроме того, атакованы были и гражданские объекты. Среди них аэропорты в ОАЭ, Бахрейне и Катаре, а также отель «Бурдж-аль-Араб» в Дубае. Шесть стран Персидского залива ранее пригрозили Ирану ответом на удары, которые затронули многочисленные гражданские объекты.
Financial Times со ссылкой на источник, близкий к властям Ирана, писала, что Исламская республика бьет по отелям и аэропортам в странах Персидского залива, чтобы сделать эти места небезопасными для граждан США.
Посол Ирана в России Казем Джалали ранее рассказал в интервью телеканалу РБК, что Исламская республика обсуждает со странами Персидского залива вопрос об ответных ударах на операцию США и Израиля. Тегеран объясняет эти удары присутствием американских военных баз.
«Мы им объясняем, что после того, как американцы уезжают из ваших стран, все удары будут завершены», — сказал дипломат.