Макгрегор заявил, что война в Иране вызовет гуманитарную катастрофу в мире

Белый дом не имеет понятия, к какому гуманитарному кризису толкает мир, ударив по Ирану, ситуация будет хуже, чем во время COVID-19, считает экс-советник Пентагона Макгрегор.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом не осознает, к какой гуманитарной катастрофе ведет отключение 25% мирового энергоснабжения из-за войны в Иране, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X*.

«Это будет катастрофа, в миллион раз хуже, чем COVID-19. Ставки на перевозку СПГ выросли на 650% — с 40 000 до 300 000 долларов в день», — подчеркнул он.

Так полковник отреагировал на материал Financial Times, где говорится, что три из четырех крупнейших стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар) обсуждают возможность вывода американских и других инвестиций в связи с ростом последствий войны с Ираном.

Под угрозой находятся инвестиции в США на сумму более 2 триллионов долларов, подытожил Макгрегор.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Макгрегор заявлял, что Иран пробил систему «Железный купол» в Тель-Авиве.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

