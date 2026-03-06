Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Foreign Policy: Страны Персидского залива поняли, что США не защитят их

Страны Персидского залива разочаровались в США из-за невозможности защитить их на фоне ответных иранских ударов, несмотря на союзнические обязательства и ободрительные заявления, доносящиеся из Вашингтона. Об этом пишет Foreign Policy.

«Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии или будут их защищать», — говорится в материале.

По мнению авторам, нефтяным монархиям придётся открыто сотрудничать с Израилем в «его войне», при этом Тель-Авив будет всё больше восприниматься как угроза. В свою очередь «уроком реальной уязвимости» для них стал полёт иранских беспилотников в небе над Абу-Даби.

«США не смог или не хотел компенсировать [это]», — добавил автор.

Ранее в Германии заявили об истощении запасов зенитных ракет для «Пэтриотов» у США на фоне конфликта с Ираном. Издание Handelsblatt указывает, что только за первые дни по целям из Ирана выпустили 800 ракет, в то время как американский оборонный гигант Lockheed Martin ежегодно может выпускать не более 600 таких снарядов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше