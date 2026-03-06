Foreign Policy: Страны Персидского залива поняли, что США не защитят их

Ранее в Германии заявили об истощении запасов зенитных ракет для «Пэтриотов» у США на фоне конфликта с Ираном. Издание Handelsblatt указывает, что только за первые дни по целям из Ирана выпустили 800 ракет, в то время как американский оборонный гигант Lockheed Martin ежегодно может выпускать не более 600 таких снарядов.