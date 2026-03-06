Ричмонд
Американский военачальник рассказал о новой задаче США в Иране

Президент Трамп поставил американской армии задачу уничтожить промышленную базу баллистических ракет Ирана. Глава CENTCOM адмирал Купер рассказал, что Штаты будут «систематически демонтировать» возможности Ирана производить ракеты.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп поставил задачу уничтожить промышленный комплекс баллистических ракет Ирана. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил Штатов (CENTCOM) адмирал Брэд Купер на пресс-конференции.

«Мы не просто наносим удары по тому, что у них есть, мы уничтожаем их способность восстановиться. Мы будем систематически демонтировать возможности Ирана по производству ракет в будущем. Это то, что уже осуществляется», — заявил он.

По словам командующего, это «займет некоторое время». При этом он подчеркнул, что США готовы к миссии подобного масштаба.

«Наши объединенные совместные силы неустанно уничтожали системы ПВО Ирана в течение последних нескольких дней. Они продолжают охотиться за новыми системами, чтобы уничтожить и их», — добавил адмирал Купер.

Ранее Трамп заявил, что операция США в Иране, которая началась 28 февраля, продлится четыре-пять недель. При этом президент отмечал, что у Штатов есть возможность «продержаться гораздо дольше». Politico ранее написало о просьбе CENTCOM к Пентагону направить больше офицеров военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней.

Бывший высокопоставленный американский дипломат, занимавшийся Ближним Востоком, Джеральд Файерштейн говорил Politico, что Пентагон пытается направить в регион боевых действий больше средств ПВО, особенно недорогих и компактных — для борьбы с БПЛА.

Трамп при этом ранее сказал, что запасы боеприпасов среднего и высшего класса у США достигли рекордного объема и «практически не ограничены». Американский лидер утверждал, что, используя только их, «войны можно вести вечно».

The New York Times писала, что Иран использует тактику массированных запусков дешевых БПЛА, чтобы вынудить США и их союзников тратить дорогие зенитные ракеты. Издание отметило, что дроны-камикадзе типа Shahed-136 стоят примерно $20−50 тыс. за единицу, в то время как одна зенитная ракета Patriot обходится более чем в $3 млн.

