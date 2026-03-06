Ричмонд
Пентагон признал преимущество России в применении беспилотников

Благодаря «Рубикону» Россия совершила прорыв в применении БПЛА, заявили в Пентагоне.

Источник: Аргументы и факты

Американский генерал-майор Стивен Маркс заявил, что российский центр «Рубикон» достиг значительного прогресса в разработке автономных систем для ведения боевых действий.

Своё заявление военный сделал в ходе слушаний в комитете Сената США по вооружённым силам. По его мнению, характер ведения военных действий в настоящее время переживает кардинальные изменения.

«Ярким примером является российское подразделение “Рубикон”… “Рубикон” действует вне рамок традиционной доктрины, внедряет новые тактики и обучает своих операторов. Этот пример — не просто новая возможность, это принципиально новая командная структура», — заявил Маркс.

Напомним, что Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» был учреждён в октябре 2024 года согласно распоряжению министра обороны России Андрея Белоусова.

