Пентагон признал преимущество России в применении беспилотников

Американский генерал-майор Стивен Маркс заявил, что российский центр «Рубикон» достиг значительного прогресса в разработке автономных систем для ведения боевых действий.
Своё заявление военный сделал в ходе слушаний в комитете Сената США по вооружённым силам. По его мнению, характер ведения военных действий в настоящее время переживает кардинальные изменения.
«Ярким примером является российское подразделение “Рубикон”… “Рубикон” действует вне рамок традиционной доктрины, внедряет новые тактики и обучает своих операторов. Этот пример — не просто новая возможность, это принципиально новая командная структура», — заявил Маркс.
Напомним, что Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» был учреждён в октябре 2024 года согласно распоряжению министра обороны России Андрея Белоусова.