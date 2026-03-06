Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии заявили, что угрозы Зеленского вышли за все возможные рамки

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за пределы допустимого.

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за пределы допустимого. Об этом заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

По его словам, подобные заявления нельзя считать дипломатией. Ковач подчеркнул, что речь идет об открытых угрозах.

Он заявил, что угрозы прозвучали после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит Евросоюза для Украины. Сумма финансовой помощи обсуждалась на уровне около 90 миллиардов евро.

По словам Ковача, недопустимо угрожать человеку передачей его адреса военным только из-за политических разногласий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинским военным, чтобы те «пообщались» с ним на своем языке.

В Будапеште такие слова назвали шантажом и заявили, что подобная риторика выходит за рамки нормальных международных отношений.

Читайте также: Италия заявила о ведущей роли в будущем восстановлении Украины.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше