В Венгрии заявили, что угрозы Зеленского вышли за все возможные рамки

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вышли за пределы допустимого. Об этом заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
По его словам, подобные заявления нельзя считать дипломатией. Ковач подчеркнул, что речь идет об открытых угрозах.
Он заявил, что угрозы прозвучали после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит Евросоюза для Украины. Сумма финансовой помощи обсуждалась на уровне около 90 миллиардов евро.
По словам Ковача, недопустимо угрожать человеку передачей его адреса военным только из-за политических разногласий.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что может передать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана украинским военным, чтобы те «пообщались» с ним на своем языке.
В Будапеште такие слова назвали шантажом и заявили, что подобная риторика выходит за рамки нормальных международных отношений.
