Иран атаковал базы США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

Иран атаковал военную базу США в Кувейте, а также авиабазу Рамат-Давид и базу Мерон на севере Израиля. «Хезболла» призвала жителей израильских поселений, расположенных рядом с ливанской границей, покинуть свои дома. Телеканал CBS сообщил, что Вашингтон решил эвакуировать посольство в Кувейте. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:47 Иран будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата», так как у страны нет другого выбора, заявил агентству ANI заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

9:41 В иранском Мехабаде атаковали здание Красного Полумесяца, один из сотрудников получил травму, пишет Akharin Khabar.

9:35.

9:28 На борту иранского фрегата, потопленного подлодкой США у берегов Шри-Ланки, не было вооружений, он возвращался с учений, сообщил МИД Ирана.

9:24 Авиакомпания Etihad Airways 6 марта частично возобновит полеты из ОАЭ в ряд городов мира, включая Москву, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

9:20 Иран с начала конфликта выпустил около 600 ракет и более 2 тыс. беспилотников по территории Израиля и целям США в регионе, сообщает штаб ВС республики.

9:13 ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов, пишет газета The Wall Street Journal.

9:09 США не планируют принимать беженцев с Ближнего Востока на фоне войны с Ираном, этим займутся другие страны, заявил шеф Пентагона.

9:00 Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран атаковал военную базу США в Кувейте, а также авиабазу Рамат-Давид и базу Мерон на севере Израиля. «Хезболла» призвала жителей израильских поселений, расположенных рядом с ливанской границей, покинуть свои дома. Телеканал CBS сообщил, что Вашингтон решил эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства и у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

