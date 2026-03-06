Иран атаковал базы США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

9:00 Шестой день конфликта на Ближнем Востоке. Иран атаковал военную базу США в Кувейте, а также авиабазу Рамат-Давид и базу Мерон на севере Израиля. «Хезболла» призвала жителей израильских поселений, расположенных рядом с ливанской границей, покинуть свои дома. Телеканал CBS сообщил, что Вашингтон решил эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет полного смещения иранского руководства и у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера». «Газета.Ru» ведет хронику событий.