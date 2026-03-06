Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком заявил, что настал конец американской империи

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что существование американской империи подошло к концу. По его словам, страны Персидского залива обсуждают расторжение контрактов с США.

Существование американской империи подошло к концу, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком, о чем он заявил в социальной сети X*.

«Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар обсуждают возможность выхода из контрактов с США и отмены будущих инвестиционных обязательств. Конец американской империи», — заявил он.

По данным Financial Times, страны обсуждают вывод американских и других инвестиций в связи с ростом последствий войны с Ираном.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что война в Иране вызовет гуманитарную катастрофу во всем мире.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше