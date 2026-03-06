Дотком заявил, что настал конец американской империи

Существование американской империи подошло к концу, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком, о чем он заявил в социальной сети X*.
«Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар обсуждают возможность выхода из контрактов с США и отмены будущих инвестиционных обязательств. Конец американской империи», — заявил он.
По данным Financial Times, страны обсуждают вывод американских и других инвестиций в связи с ростом последствий войны с Ираном.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что война в Иране вызовет гуманитарную катастрофу во всем мире.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.