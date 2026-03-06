Ричмонд
Foreign Policy: страны Персидского залива перестали верить в защиту США

В странах Персидского залива начинают считать базы США источником угроз, а не безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Страны Персидского залива после атак со стороны Ирана больше не верят, что США способны их защитить. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Длительное время порядок в государствах Персидского залива основывался на гарантиях безопасности США. Авторы статьи отмечают, что лидеры стран региона ценили отношения с американским президентом Дональдом Трампом, его безграничный интерес к финансовым возможностям стран Персидского залива, его позицию относительно прекращения огня в Газе и поддержку новых властей Сирии.

Странам региона тяжело поверить в бессилие Соединенных Штатов в защите нефтяных объектов и судоходства.

«Существует глубокое ощущение, что американские военные базы стали источником угрозы, а не безопасности», — сказано в статье.

Неуверенность в возможностях США защитить регион стала шокирующим откровением для лидеров стран Персидского залива. До атак США и Израиля на Иран регион был оазисом стабильности и процветания на Ближнем Востоке.

На этой неделе иранские власти объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который считается одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Под запретом оказалось движение всех кораблей, в том числе нефтяных танкеров и коммерческих судов.

