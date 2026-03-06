Кииев испугался сокращения поставок ракет Patriot из-за конфликта в Иране

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявляла, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке негативно влияет на сроки и объёмы военных поставок Украине. По её словам, оборонные ресурсы, которые крайне необходимы Киеву, теперь приходится также направлять на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.