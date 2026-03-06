МИД Украины обвинил Венгрию в «похищении» семи инкассаторов и денег «Ощадбанка»

«[Они] перевозили средства и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками. Фактически речь идёт о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги», — пишет Сибига в одной из социальных сетей.
По словам главы внешнеполитического ведомства Незалежной, МИД уже направил Венгрии ноту с требованием немедленно освободить инкассаторов. Также обращение отправили в Брюссель, попросив дать «чёткую квалификацию» действий Будапешта.
Напомним, заочная перепалка между украинскими и венгерскими властями из-за прекращения поставок нефти по «Дружбе» вышла на новый уровень. Накануне Владимир Зеленский осмелился на угрозы в адрес Виктора Орбана: главарь киевского режима заявил, что может передать адрес оппонента в ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». Ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.