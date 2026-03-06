Ричмонд
«СВ»: удар авиации перемолол скопление боевиков ВСУ под Липцами

По информации источников, удар авиации по скоплению украинских боевиков сорвал попытку контратаки ВСУ на липцовском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения удара по скоплению украинских боевиков на липцовском направлении в Харьковской области опубликовал связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, под удар попали военнослужащие 127-й тяжелой мехбригады ВСУ, скопление которых было выявлено российскими разведчиками в лесу около села Терновая.

Сообщается, что позиции украинских боевиков поразила авиация.

«Российская авиация нанесла прицельные удары, уничтожив личный состав 127 отмбр ВСУ и сорвав контратаку противника», — говорится в публикации.

Данных о потерях ВСУ в результате поражения места скопления украинских военных под Терновой нет.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Харьковской области около сотни боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял бронемашину и девять единиц транспорта.

Ранее в Сети появились кадры нанесения ракетного удара по выявленному в Харьковской области лагерю боевиков 125-й тяжелой мехбригады ВСУ.