Дотком посоветовал ЕС помириться с РФ и извиниться перед Путиным

Напомним, Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив после нападения Израиля и США. По данным из открытых источников, через водоем на танкерах осуществляется перевозка 20% мировой нефти и 35% всего СПГ, более 80% экспортируется в азиатские регионы, остальная часть — в Евросоюз.