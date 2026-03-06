Ричмонд
Дотком посоветовал ЕС помириться с РФ и извиниться перед Путиным

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком посоветовал Евросоюзу не платить Украине 90 млрд евро, а помириться с Россией. По его словам, Путин — настоящий лидер, а Зеленский больше не популярен, «его любят только боты».

Евросоюзу необходимо помириться с Россией и извиниться перед ее лидером Владимиром Путиным, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком.

По его словам, европейцы не должны платить Украине 90 млрд евро, им необходимо сосредоточиться на закупке российской нефти и газа, а также починить «Северный поток».

«Заключить мир с Россией проще, чем вы думаете. Зеленский больше не популярен. Его любят только боты. Путин же, наоборот, настоящий лидер. Это единственный путь», — написал Дотком в социальной сети X*.

Напомним, Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив после нападения Израиля и США. По данным из открытых источников, через водоем на танкерах осуществляется перевозка 20% мировой нефти и 35% всего СПГ, более 80% экспортируется в азиатские регионы, остальная часть — в Евросоюз.

При этом лидеры Европы неоднократно заявляли, что Союз полностью отказался от поставок нефти и газа из России.

В свою очередь, европейские и британские СМИ писали, что жители их стран уже ощутили последствия конфликта на Ближнем Востоке — на заправках огромные очереди, а цены на газ 3 марта 2026 года достигли исторического максимума.

Ранее Дотком заявил, что настал конец американской империи.

