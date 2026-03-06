Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен заявил, что США могут применить ядерное оружие

Американцы в своем отчаянии и безумии могут применить ядерное оружие в рамках конфликта на Ближнем Востоке, считает профессор Хельсинкского университета Малинен.

Американцы, впав в отчаяние и безумие, могут применить ядерное оружие в рамках конфликта на Ближнем Востоке, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Мы сейчас находимся именно в той ситуации, когда войны становятся крайне жестокими и разрушительными», — написал он в социальной сети X*.

По словам профессора, США проигрывают войну в Иране, поэтому основная проблема для них сейчас — как выпутаться из этой ситуации. Они уже потеряли сотни, если не больше, военных и приближаются к экономическому шоку.

«Вам необходимо осознать ужасающие последствия этого», — подчеркнул Малинен.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Ким Дотком заявил, что настал конец американской империи.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше