Малинен заявил, что США могут применить ядерное оружие

Американцы, впав в отчаяние и безумие, могут применить ядерное оружие в рамках конфликта на Ближнем Востоке, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Мы сейчас находимся именно в той ситуации, когда войны становятся крайне жестокими и разрушительными», — написал он в социальной сети X*.
По словам профессора, США проигрывают войну в Иране, поэтому основная проблема для них сейчас — как выпутаться из этой ситуации. Они уже потеряли сотни, если не больше, военных и приближаются к экономическому шоку.
«Вам необходимо осознать ужасающие последствия этого», — подчеркнул Малинен.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Ким Дотком заявил, что настал конец американской империи.
