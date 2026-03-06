Следователи США допускают, что удар по школе в Иране нанесли американские военные

Трагедия произошла 28 февраля в городе Минаб (провинция Хормозган) в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана. По данным посла Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни, жертвами удара стали 150 учениц. Другие источники называют цифры от 171 до 180 погибших. Ранее иранские власти заявили, что установили причастных к удару по школе для девочек в городе Минаб. Также утверждается, что были определены авиабазы, с которых осуществлялись вылеты. Кроме того, выяснено гражданство причастных к атаке.