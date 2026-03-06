«Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на “чёрные рынки”, в том числе для преступных группировок восточноевропейских стран», — говорится в публикации.
На этом фоне правоохранительные органы одной из стран, граничащих с Незалежной, провели расследование. Это вынудило уже украинских силовиков провести задержания нескольких причастных к обороту. Ими оказались офицеры, чьи подразделения дислоцированы в Сумах.
Ранее СМИ узнали о массовом переводе украинских полицейских в Сумской области на фронт. Одним обещают хорошие должности в артиллерии, а других бросают на «передок».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.