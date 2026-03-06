Малинен заявил, что по аэропорту в Азербайджане бил Израиль

Атака БПЛА на аэропорт в Нахичеванской автономной республике Азербайджана в четверг, 5 марта, была осуществлена Израилем, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По его словам, как иранские командиры, так и лидеры иракского сопротивления заявляют, что не ставили целью аэропорт в Азербайджане.
«Поскольку они являются наиболее авторитетными правительственными источниками в этом конфликте, мы можем заключить, что удар, скорее всего, был нанесен Израилем», — написал в социальной сети X* профессор.
Напомним, 5 марта по аэропорту на территории азербайджанского города Нахичевань ударил беспилотный летательный аппарат. По данным агентства Trend, дрон прилетел со стороны Ирана. В свою очередь, Тегеран отверг обвинения в нанесении ударов по аэропорту и обвинил в этом Израиль.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.