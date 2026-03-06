Будапешт потребовал от Киева открыть нефтепровод «Дружба» за три дня

Правительство Венгрии потребовало от Украины в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», либо допустить в страну венгерских инспекторов для проверки инфраструктуры. Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.
По его словам, по поручению премьер-министра Виктора Орбана создана специальная группа экспертов, которая должна разобраться в ситуации вокруг нефтепровода.
Цепек отметил, что «Дружба» остается ключевым маршрутом энергоснабжения Венгрии. По этой магистрали в страну ежегодно поступает около 5 миллионов тонн нефти.
Госсекретарь сообщил, что направил письмо заместителю премьер-министра Украины. В документе Будапешт просит либо возобновить работу трубопровода, либо предоставить доступ к объектам, в том числе к подстанции в городе Броды, чтобы провести техническую проверку.
В Венгрии утверждают, что украинская сторона ранее заявляла о повреждении этой подстанции после удара. Однако, по данным Будапешта, инфраструктура уже восстановлена, а транзит блокируется по политическим причинам.
Венгерские власти считают, что Киев таким образом пытается оказать давление на правительство Орбана накануне парламентских выборов, назначенных на 12 апреля.
В Будапеште предупредили, что до восстановления поставок нефти Венгрия будет блокировать решения Евросоюза, направленные на поддержку Украины.
В качестве ответных шагов Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива в Украину и остановила выделение ей военного кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро.
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» не осуществляются с 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит нефти по Адриатическому трубопроводу через порт Омишаль.
Кроме того, правительство Венгрии решило предоставить нефтяной компании MOL 250 тысяч тонн сырья из государственных стратегических резервов. По оценке властей, этих запасов может хватить примерно на три месяца.
