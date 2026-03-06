В Госдуме хотят сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин

Кроме основной занятости, россиянки тратят много времени на домашние обязанности. Исследования Росстата показывают, что на бытовые дела и уход за родственниками уходит около 235 минут в день. Для матерей с детьми до шести лет эта нагрузка ещё выше — 360 минут в будни и 392 минуты в выходные. По мнению автора инициативы, сокращённая пятница позволит женщинам больше отдыхать и проводить время с семьёй, пишет ТАСС.