Yonhap: США могут перебросить комплексы Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

Агентство отмечает, что зенитные ракетные комплексы и транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-5 Galaxy замечены на авиабазе «на фоне спекуляций о возможности переброски части военных средств американского контингента в Республике Корея на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном». При этом Yonhap указывает, что на данный момент не исключено, что комплексы Patriot были переброшены на авиабазу с других военных объектов на южнокорейской территории из-за предстоящих учений США и Республики Корея Freedom Shield, которые начнутся 9 марта.