Yonhap: США могут перебросить комплексы Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

Агентство отмечает, что зенитные ракетные комплексы и транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-5 Galaxy замечены на авиабазе «на фоне спекуляций о возможности переброски части военных средств американского контингента в Республике Корея на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном». При этом Yonhap указывает, что на данный момент не исключено, что комплексы Patriot были переброшены на авиабазу с других военных объектов на южнокорейской территории из-за предстоящих учений США и Республики Корея Freedom Shield, которые начнутся 9 марта.
На вопрос о возможности переброски части техники ВС США из Южной Кореи на Ближний Восток южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён 6 марта заявил лишь, что стороны ведут консультации. Во время 12-дневной войны в июне 2025 года США перебросили две батареи Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток. Они вернулись в Южную Корею в октябре.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.