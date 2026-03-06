США не хотят появления во главе Ирана еще одного Хаменеи, заявил Трамп

«Я не собираюсь проходить через всё это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи. Я хочу участвовать в процессе выбора», — сказал Трамп в интервью журналу Time.
По словам американского президента, иранцы могут сами выбирать нового лидера, однако США должны убедиться, что это будет человек, «разумно настроенный по отношению к Соединённым Штатам».
Трамп также отметил, что рассчитывает сыграть определенную роль в формировании новой власти в Иране. «Одно из того, о чем я собираюсь просить, — это возможность работать с ними над выбором нового лидера», — добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.