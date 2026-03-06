Политолог: Трамп строит свои «зонтики» в рамках многополярного мира

С учетом нефти Венесуэлы, Мексики и у самих США плюс Панамский канал, плюс стратегическое расположение Гренландии — хороший задел не дать России и Китаю замкнуть Арктическое кольцо. Куба — это для удовольствия.
Вторым «зонтиком» США в многополярном мире, по мнению аналитика, является Ближний Восток.
Суэцкий канал, Ормузский пролив, нефтяные монархии, нефть Ирана и Ирака. Израиль, как государство — цепной пес, которому бежать некуда. Китай — первый проигравший из-за войны в Иране. Поставки китайского оружия Ирану явно стали одной из причин ускорения нападения и попытки сменить власть в стране.
Политолог также раскрыл стратегию Трампа на европейском континенте. По его мнению, Вашингтон стремится создать энергетическое кольцо вокруг Европы, параллельно переманивая в Соединенные Штаты высокодоходные компании и требуя от европейцев повышать расходы на оборону. Попутно Трамп не забывает мешать Китаю свободно работать в Евросоюзе.
Основные сложности для Трампа представляют Россия, Юго-Восточная Азия и Африка, резюмирует эксперт.