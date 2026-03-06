Политолог: Трамп строит свои «зонтики» в рамках многополярного мира

Американский континент, Ближний Восток, Западная Европа — три площадки, где Дональд Трамп пытается сломать многополярность мира, поставив государства в зависимость от США. Об этом пишет профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик». Удастся ли Трампу контролировать Мексику или Канаду, зачем ему Куба и каковы его цели в Западной Европе? Подробнее — в материале.