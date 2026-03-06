Новая Конституция Казахстана: проект вынесен на голосование граждан

Голосование состоится 15 марта 2026 года. Предлагаемый Основной закон должен определить дальнейшую модель политического и институционального развития государства, передает DKNews.kz.
Инициатива реформы.
Отправной точкой конституционной реформы стала инициатива Главы государства о создании однопалатного Парламента. Эта идея была озвучена 8 сентября 2025 года в ежегодном Послании народу Казахстана.
По словам Президента, реформа направлена на:
комплексную перезагрузку политической системы повышение эффективности государственных институтов стимулирование социально-экономического развития адаптацию страны к новым глобальным вызовам, включая эпоху искусственного интеллекта.
Подготовка парламентской реформы.
Для разработки предложений 8 октября 2025 года была создана рабочая группа по парламентской реформе.
В ее состав вошли:
известные правоведы представители политических партий эксперты представители общественных организаций.
Граждане также активно участвовали в обсуждении, направляя предложения через платформы e-Otinish и eGov.
Более двух тысяч предложений.
В течение нескольких месяцев в обществе проходило активное обсуждение реформы.
Рабочая группа рассмотрела и обобщила более 2000 предложений, поступивших от граждан и экспертов.
Итоги этой работы Президент представил на V заседании Национального курултая в январе 2026 года, обозначив общее видение будущих изменений.
Конституционная комиссия.
21 января 2026 года Указом Президента была создана Конституционная комиссия, в которую вошли 130 человек.
Среди них:
члены Национального курултая известные правоведы представители государственных органов руководители СМИ депутаты маслихатов представители общественных советов эксперты и ученые.
Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.
Заместителями стали:
Государственный советник Ерлан Карин.
заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.
Открытое обсуждение.
Работа над новой Конституцией впервые проходила в максимально открытом формате.
Основные этапы обсуждения включали:
прямые трансляции заседаний комиссии публикацию промежуточного проекта Конституции общественное обсуждение через интернет-порталы.
В ходе публичного обсуждения поступило около 10 тысяч предложений и откликов граждан.
Основные ценности новой Конституции.
Новый текст Основного закона ориентирован на человекоцентричную модель государства.
К ключевым принципам относятся:
приоритет прав и свобод человека единство и межэтническое согласие суверенитет и территориальная целостность Казахстана идея Справедливого Казахстана принцип Закона и Порядка.
В документе также закреплено, что единственным источником власти является народ Казахстана.
Новые нормы.
Проект Конституции предусматривает ряд новых положений.
В частности:
защита прав граждан в цифровой среде отдельная статья об адвокатуре развитие человеческого капитала поддержка науки, образования и инноваций светский характер образования.
В документе закрепляется положение о том, что брак является добровольным союзом мужчины и женщины.
Новая политическая архитектура.
Одним из ключевых нововведений станет создание однопалатного Парламента — Курултая.
Он будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе.
Срок полномочий депутатов составит 5 лет.
Также проект Конституции предусматривает:
введение института Вице-Президента создание платформы общенационального диалога Қазақстан Халық Кеңесі
Итоговое решение — за гражданами.
Авторы проекта подчеркивают, что новая Конституция стала результатом широкого общественного обсуждения и участия граждан.
Окончательное решение о принятии нового Основного закона примут жители страны на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.