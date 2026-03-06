Ричмонд
Новая Конституция Казахстана: проект вынесен на голосование граждан

11 февраля 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции страны.

Источник: DKNews.kz

Голосование состоится 15 марта 2026 года. Предлагаемый Основной закон должен определить дальнейшую модель политического и институционального развития государства, передает DKNews.kz.

Инициатива реформы.

Отправной точкой конституционной реформы стала инициатива Главы государства о создании однопалатного Парламента. Эта идея была озвучена 8 сентября 2025 года в ежегодном Послании народу Казахстана.

По словам Президента, реформа направлена на:

комплексную перезагрузку политической системы повышение эффективности государственных институтов стимулирование социально-экономического развития адаптацию страны к новым глобальным вызовам, включая эпоху искусственного интеллекта.

Подготовка парламентской реформы.

Для разработки предложений 8 октября 2025 года была создана рабочая группа по парламентской реформе.

В ее состав вошли:

известные правоведы представители политических партий эксперты представители общественных организаций.

Граждане также активно участвовали в обсуждении, направляя предложения через платформы e-Otinish и eGov.

Более двух тысяч предложений.

В течение нескольких месяцев в обществе проходило активное обсуждение реформы.

Рабочая группа рассмотрела и обобщила более 2000 предложений, поступивших от граждан и экспертов.

Итоги этой работы Президент представил на V заседании Национального курултая в январе 2026 года, обозначив общее видение будущих изменений.

Конституционная комиссия.

21 января 2026 года Указом Президента была создана Конституционная комиссия, в которую вошли 130 человек.

Среди них:

члены Национального курултая известные правоведы представители государственных органов руководители СМИ депутаты маслихатов представители общественных советов эксперты и ученые.

Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

Заместителями стали:

Государственный советник Ерлан Карин.

заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

Открытое обсуждение.

Работа над новой Конституцией впервые проходила в максимально открытом формате.

Основные этапы обсуждения включали:

прямые трансляции заседаний комиссии публикацию промежуточного проекта Конституции общественное обсуждение через интернет-порталы.

В ходе публичного обсуждения поступило около 10 тысяч предложений и откликов граждан.

Основные ценности новой Конституции.

Новый текст Основного закона ориентирован на человекоцентричную модель государства.

К ключевым принципам относятся:

приоритет прав и свобод человека единство и межэтническое согласие суверенитет и территориальная целостность Казахстана идея Справедливого Казахстана принцип Закона и Порядка.

В документе также закреплено, что единственным источником власти является народ Казахстана.

Новые нормы.

Проект Конституции предусматривает ряд новых положений.

В частности:

защита прав граждан в цифровой среде отдельная статья об адвокатуре развитие человеческого капитала поддержка науки, образования и инноваций светский характер образования.

В документе закрепляется положение о том, что брак является добровольным союзом мужчины и женщины.

Новая политическая архитектура.

Одним из ключевых нововведений станет создание однопалатного Парламента — Курултая.

Он будет состоять из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе.

Срок полномочий депутатов составит 5 лет.

Также проект Конституции предусматривает:

введение института Вице-Президента создание платформы общенационального диалога Қазақстан Халық Кеңесі

Итоговое решение — за гражданами.

Авторы проекта подчеркивают, что новая Конституция стала результатом широкого общественного обсуждения и участия граждан.

Окончательное решение о принятии нового Основного закона примут жители страны на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.