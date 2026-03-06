Конституционная реформа: что обсуждали в Министерстве просвещения

В ходе мероприятия участникам представили основные положения проекта новой Конституции. Также обсуждены ключевые направления предстоящей конституционной реформы.
Основные изменения в Конституции.
Участникам встречи рассказали о концептуальных изменениях в Основном законе страны.
Речь идет о дальнейших шагах по развитию государства. Укреплению принципов справедливости. Верховенства закона. Повышению ответственности государственных институтов перед обществом.
Открытое обсуждение.
Встреча прошла в формате открытого диалога.
Сотрудники министерства получили возможность задать вопросы и получить разъяснения по отдельным положениям проекта Конституции.
Значительная часть обсуждения была посвящена вопросам образования.
Также обсуждалась роль системы подготовки кадров в развитии человеческого капитала страны.
Участники встречи.
В обсуждении приняли участие представители различных государственных и общественных структур.
Депутаты Мажилиса Парламента. Представители политических партий. Эксперты и представители научного сообщества. Сотрудники партийных структур столицы. Представители общественных организаций.
Значение реформы.
Подводя итоги встречи, участники отметили важность конституционной реформы для дальнейшего развития Казахстана.
Также подчеркнута роль укрепления правовых институтов. Повышения устойчивости государственной системы.
Отдельно отмечена необходимость широкого общественного диалога и информирования граждан о предстоящих изменениях в Основном законе страны в преддверии общенационального референдума.