Иран заявил о планах применить ракеты новых поколений против США и Израиля

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Иран планирует применить более передовые ракеты в операции против США и Израиля, до этого использовал старые образцы, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции Ирана.

Источник: Reuters

«Новое поколение ракет уже в пути. Ожидается, что в предстоящие дни в повестку войдет новый подход к атакам — с использованием более передовых и мало использовавшихся ракет повышенной дальности», — говорится в сообщении агентства.

По его данным, к настоящему моменту Иран в основном применил ракеты 2012−2014 годов производства. Он также отметил, что производство различного рода ракетных комплексов продолжается на постоянной основе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

