Казахстан показал ООН свои разработки в сфере искусственного интеллекта

«Мы развиваем искусственный интеллект как единую экосистему — от институциональной базы до вычислительной инфраструктуры и подготовки кадров. Такой подход позволяет не только создавать технологии, но и внедрять их в экономику, государственное управление и социальную сферу. Наша задача — обеспечить масштабирование AI-решений и их практическую применимость на региональном уровне. Мы открыты к обмену опытом и совместному развитию технологических инициатив в рамках международного сотрудничества», — отметил Жаслан Мадиев.