Казахстан показал ООН свои разработки в сфере искусственного интеллекта

В Международном центре искусственного интеллекта alem.ai побывала делегация Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

Источник: DKNews.kz

В её состав вошли представители 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Бангладеш, Грузия, Индия, Китай, Мальдивы, Монголия, Непал, Россия, Таиланд, Турция и другие государства.

Гости ознакомились с инфраструктурой центра и казахстанскими решениями в сфере искусственного интеллекта.

Центр цифровых решений ЭСКАТО.

Визит прошёл в рамках деятельности Специальной рабочей группы ЭСКАТО по созданию Центра цифровых решений.

Он стал продолжением обсуждений, начатых в сентябре 2024 года на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации.

Тогда была выдвинута инициатива по созданию в Алматы Регионального центра цифровых решений ЭСКАТО.

Экосистема искусственного интеллекта.

Заместитель Премьер-министра — министр цифрового развития и искусственного интеллекта Жаслан Мадиев представил участникам концепцию Exponential Cluster и подход к развитию отрасли.

«Мы развиваем искусственный интеллект как единую экосистему — от институциональной базы до вычислительной инфраструктуры и подготовки кадров. Такой подход позволяет не только создавать технологии, но и внедрять их в экономику, государственное управление и социальную сферу. Наша задача — обеспечить масштабирование AI-решений и их практическую применимость на региональном уровне. Мы открыты к обмену опытом и совместному развитию технологических инициатив в рамках международного сотрудничества», — отметил Жаслан Мадиев.

Экспозиции и демонстрации технологий.

Знакомство делегации с тематикой искусственного интеллекта началось в Музее Сингулярности.

Экспозиция показывает развитие AI от философских идей XVII века до современных нейросетевых и генеративных моделей.

Также гостям продемонстрировали возможности Smart City.

Речь идет о применении искусственного интеллекта для управления городской инфраструктурой, включая решения в сфере умной мобильности и энергетики. Общественной безопасности.

В иммерсивном кинотеатре AI Cinema с 180-градусной проекцией делегация ознакомилась с контентом, созданным на платформе технологического юникорна Higgsfield AI.

Стартапы и технологические решения.

Отдельный блок был посвящен стартапам Astana Hub.

Weglobal AI — платформа на базе искусственного интеллекта для оптимизации работы школьных психологов и профориентаторов NCSpeech — децентрализованная AI-инфраструктура для создания качественных датасетов для обучения нейросетей AMAN — сервис оперативного уведомления и реагирования на угрозы безопасности детей Armeta AI — платформа автоматизации экспертной оценки и согласования строительных проектов WONK — единая AI-платформа управления школой с инструментами аналитики и автоматизации.

Потенциал Казахстана.

В ходе визита также были представлены:

GovTech-решения Проекты космической отрасли Разработки USTEM Foundation.

Делегации продемонстрировали работу роботов-гуманоидов и роботизированных систем на базе искусственного интеллекта.

Визит подтвердил высокий интерес международных партнеров к развитию цифровых технологий в Казахстане.

Также отмечен потенциал страны как региональной площадки для сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

