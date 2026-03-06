Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых США, готовится войти в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании против страны в ближайшие несколько дней, сообщает издание AI-Monitor со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2024

«Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами, готовится проникнуть в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании, …сообщили Al-Monitor хорошо информированные источники. Источники отказались назвать точную дату, но заявили, что иранские курдские силы, получившие оружие и другое оборудование, могут пересечь границу “в течение нескольких дней”, — пишет издание.

Отмечается, что вооруженные группировки могут пересечь границу через контролируемый Демократической партией Курдистана район Хадж-Омран и далее на юг, в районе пограничного перехода Башмак в Сулеймании, который контролируется Патриотическим союзом Курдистана (ПСК).

Источники также сообщили изданию, что ЦРУ с прошлого года поддерживает связь с иранскими курдскими вооруженными группами по поводу возможных операций по проникновению на территорию Ирана, а Израиль настаивал на такой поддержке с момента войны с Ираном в июне 2025 года, выступая за участие курдов в борьбе против Тегерана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше