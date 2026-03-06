Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ

«Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами, готовится проникнуть в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании, …сообщили Al-Monitor хорошо информированные источники. Источники отказались назвать точную дату, но заявили, что иранские курдские силы, получившие оружие и другое оборудование, могут пересечь границу “в течение нескольких дней”, — пишет издание.
Отмечается, что вооруженные группировки могут пересечь границу через контролируемый Демократической партией Курдистана район Хадж-Омран и далее на юг, в районе пограничного перехода Башмак в Сулеймании, который контролируется Патриотическим союзом Курдистана (ПСК).
Источники также сообщили изданию, что ЦРУ с прошлого года поддерживает связь с иранскими курдскими вооруженными группами по поводу возможных операций по проникновению на территорию Ирана, а Израиль настаивал на такой поддержке с момента войны с Ираном в июне 2025 года, выступая за участие курдов в борьбе против Тегерана.