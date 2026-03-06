Курдские группировки готовятся войти в Иран, сообщили СМИ

Источники также сообщили изданию, что ЦРУ с прошлого года поддерживает связь с иранскими курдскими вооруженными группами по поводу возможных операций по проникновению на территорию Ирана, а Израиль настаивал на такой поддержке с момента войны с Ираном в июне 2025 года, выступая за участие курдов в борьбе против Тегерана.