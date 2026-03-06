Ричмонд
В Кремле назвали эскалацией возможное размещение ЯО в Финляндии

Возможное размещение ядерного оружия (ЯО) на территории Финляндии приведет к эскалации в регионе, Россия готова принимать меры против этого. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы действительно видели эти заявления, которые ведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. Если Финляндия угрожает нам, мы принимает соответствующие меры», — сказал он в ходе брифинга.

Песков добавил, что планы Финляндии по размещению у себя ядерных боеголовок лишь добавляют стране уязвимости, причем спровоцированной финскими властями.

Портал Yle 4 марта сообщил, что власти Финляндии обсуждают возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через страну. Эти ограничения закреплены в законе о ядерной энергии. При этом правительство может отменить их, если примет решение. Вопросом занимается министерство обороны страны.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен тогда же сообщила, что для создания новых ядерных зарядов страна будет использовать материалы, демонтированные из старых боеголовок времен холодной войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО укрепляет и наращивает свой ядерный потенциал, который может использовать в возможном конфликте против России. По ее словам, заявления Франции о наращивании ядерного потенциала — это враждебный шаг, который дестабилизирует развитие событий.

