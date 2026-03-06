Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава волгоградского реготделения «ЕР» Бочаров назначил семь заместителей

Каждый из них будет нести персональную ответственность за отдельное направление.

Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова избрали накануне, 5 марта, секретарем реготделения «Единой России».

На состоявшемся после окончания конференции заседании президиума регполитсовета партии глава региона назначил семь новых заместителей. Каждый из них будет нести персональную ответственность за отдельное направление.

Первым замом стал Геннадий Шевцов — он будет координировать взаимодействие с органами власти и МСУ, а также Общественной палатой и различными объединениями, в том числе, национальными и конфессиональными, сообщают в пресс-службе реготделения.

Александр Блошкин ответит за выстраивание отношений с облдумой и представительными органами МСУ, ветеранами, патриотическими организациями и движениями. Также на его плечах развитие системы соцзащиты населения, и экологические вопросы.

Анна Кувычко будет координировать молодежные движения, сферу образования, культуры, физкультуры и спорта.

Александр Носов займется вопросам развития экономики. Ему предстоит следить за реализацией приоритетных направлений и программ развития.

Владимир Шкарин в соответствии со своим профилем работы будет курировать развитие системы здравоохранения, следить за реализацией демографических задач и продвигать ЗОЖ.

Михаил Струк проследит за взаимодействием с первичными партийными организациями, институтом сторонников и общественными объединениями.

Владимиру Марченко предстоит координировать работу по реализации программ развития Волгограда как центра агломерации Волгоградской области.

Накануне, выступая на конференции реготделения «ЕР», Андрей Бочаров обозначил 10 приоритетных направлений работы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше