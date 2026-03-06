Глава волгоградского реготделения «ЕР» Бочаров назначил семь заместителей

Губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова избрали накануне, 5 марта, секретарем реготделения «Единой России».
На состоявшемся после окончания конференции заседании президиума регполитсовета партии глава региона назначил семь новых заместителей. Каждый из них будет нести персональную ответственность за отдельное направление.
Первым замом стал Геннадий Шевцов — он будет координировать взаимодействие с органами власти и МСУ, а также Общественной палатой и различными объединениями, в том числе, национальными и конфессиональными, сообщают в пресс-службе реготделения.
Александр Блошкин ответит за выстраивание отношений с облдумой и представительными органами МСУ, ветеранами, патриотическими организациями и движениями. Также на его плечах развитие системы соцзащиты населения, и экологические вопросы.
Анна Кувычко будет координировать молодежные движения, сферу образования, культуры, физкультуры и спорта.
Александр Носов займется вопросам развития экономики. Ему предстоит следить за реализацией приоритетных направлений и программ развития.
Владимир Шкарин в соответствии со своим профилем работы будет курировать развитие системы здравоохранения, следить за реализацией демографических задач и продвигать ЗОЖ.
Михаил Струк проследит за взаимодействием с первичными партийными организациями, институтом сторонников и общественными объединениями.
Владимиру Марченко предстоит координировать работу по реализации программ развития Волгограда как центра агломерации Волгоградской области.
Накануне, выступая на конференции реготделения «ЕР», Андрей Бочаров обозначил 10 приоритетных направлений работы.