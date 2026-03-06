В Кремле видели заявления Финляндии о намерении отказаться от запрета на размещение ядерного оружия.
Заявления Финляндии о намерении разместить у себя ядерное оружие добавляют уязвимости стране и ведут к эскалации на европейском континенте.
Перспективы размещения ядерного оружия в Финляндии — угроза для России, влекущая меры со стороны Москвы.
Дело в том, что размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры.
Индия и КНР руководствуются национальными интересам, РФ продолжает взаимодействие с ними, в том числе в области торговли энергоресурсами.
Кремль не раскрывает количественные данные о закупках Индией и КНР нефти РФ.
РФ фиксирует повышение спроса на российские энергоресурсы в связи с войной в Иране, Россия остается надежным поставщиком.
Россия остается способна гарантировать постоянство всех тех поставок, которые законтрактованы.
Россия находится в диалоге с руководством Ирана и продолжит эти контакты.
6 марта Владимир Путин встретится с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.