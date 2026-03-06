Reuters: США расследуют свою причастность к удару по иранской школе

По словам источников агентства, до сих пор израильские и американские силы наносили удары по Ирану, разделяя их как по географическому принципу, так и по типу целей. В то время как ~Израиль наносил удары по ракетным базам на западе Ирана, США атаковали такие же цели, а также военно-морские объекты на юге страны~.