Reuters: США расследуют свою причастность к удару по иранской школе

Удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли 175 человек, мог быть нанесен силами США, сообщил Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации. Американские военные могли ударить по школе из-за ошибки в определении цели, написала газета The New York Times. Белый дом ранее заявлял, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана.
Американские войска могут быть причастны к удару по школе для девочек в Иране, сообщил Reuters со ссылкой на источники в администрации США.
По данным собеседников агентства, военные следователи не исключают такого итога расследования инцидента, однако окончательное заключение еще не вынесено, а следствие продолжается.
«Чиновники не исключили возможности появления новых доказательств, которые освободят США от ответственности и укажут на другую сторону, ответственную за инцидент», — отметил Reuters.
По словам источников агентства, до сих пор израильские и американские силы наносили удары по Ирану, разделяя их как по географическому принципу, так и по типу целей. В то время как ~Израиль наносил удары по ракетным базам на западе Ирана, США атаковали такие же цели, а также военно-морские объекты на юге страны~.
Агентство отметило, что сколько еще продлится расследование и какие доказательства собирают американские следователи, неизвестно.
Газета The New York Times накануне сообщила, что ~удар по школе мог быть нанесен из-за ошибки в определении цели военными США~.
Издание пояснило, что удар по школе в Минабе был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
NYT изучила спутниковые снимки и видео, согласно которым ~по школе могла ударить та же группа американских военных, которая атаковала базу КСИР~.
Уничтожение школы.
Начальная школа для девочек в городе Минаб иранской провинции Хормозган была поражена в ходе ударов в первый день операции Израиля и США против Ирана. В министерстве образования исламской республики 2 марта сообщили, что ~погибли не менее 175 учеников и учителей школы~.
Глава Верховного суда провинции Моджтаба Гахремани впоследствии заявил, что ~США и Израиль нанесли по школе не менее пяти авиаударов, а через несколько часов дополнительно ударили по расположенной неподалеку клинике~.
Агентство FARS в Telegram 5 марта сообщило, что виновные в ударе по школе уже якобы были установлены, и против них готовятся ответные меры.
Похороны погибших в провинции прошли 3 марта. На церемонии присутствовали чиновники и множество близких погибших.
Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что удар по школе для девочек мог быть ритуальным «жертвоприношением».
«~Возможно, это они проводили какой-то обряд для принесения детей в жертву~», — сказал он.
Он подчеркнул, что школа стала одной из первых целей при атаке США на Иран.
Что говорят в Вашингтоне.
Глава Пентагона Пит Хегсет 4 марта в ходе пресс-конференции заявил, что США расследуют этот инцидент.
«~Мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты. Мы расследуем удар по школе~», — сказал он.
В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM), которое курирует операцию против Ирана, отказались комментировать происшествие.
«Было бы неуместно комментировать ситуацию, поскольку инцидент находится под следствием», — заявил Reuters представитель CENTCOM.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт переложила ответственность за произошедшее на власти Ирана.
«Министерство обороны в настоящее время расследует этот вопрос, однако ~это иранский режим нацеливается на гражданских лиц и детей, а не Соединенные Штаты Америки~», — приводит ее слова агентство.
Госсекретарь США Марко Рубио перенаправил вопрос об ударе в Пентагон.
«Министерство обороны расследует этот вопрос, если это был наш удар, и я бы направил ваш вопрос к ним», — сказал Рубио.
28 февраля США и Израиль перешли к открытому военному противостоянию с Ираном. В ходе масштабной операции около 200 самолетов ВВС Израиля атаковали порядка 500 объектов, сбросив сотни авиабомб. Командование ЦАХАЛ назвало этот налет «крупнейшим в истории» ВВС Израиля. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи, некоторые члены его семьи и 40 высокопоставленных офицеров иранской армии.