СМИ: США проиграют в случае наземной операции в Иране

Эксперт, который ранее побывал на базах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пояснил, что КСИР имеет приоритет над национальной армией. По его словам, КСИР — «элитное подразделение, обладающее большей властью, чем правительство». Оно было создано в результате исламской революции в 1979 году для усмирения конкурирующих военизированных группировок, которые продвигали идею восстановления монархии в Иране.
С приходом аятоллы Али Хаменеи КСИР получил еще больше власти, включив в сферу своей деятельности разработку нефтяных месторождений, гражданское строительство, информационные технологии, охрану границы и Ормузского пролива. По словам Курои, КСИР позиционируется как «первая армия, а национальная армия — как вторая». Хотя численность личного состава КСИР невелика (по разным оценкам, 150−180 тыс. человек), он получает приоритет в бюджете.
Во-вторых, Иран производит несколько типов баллистических ракет. Хотя, как признает эксперт, они не могут поразить материковую часть США, их дальности действия достаточно для ударов по Израилю, Бахрейну и Катару (где у США находятся военные базы).
В-третьих, Иран оперативно производит много дешевых беспилотников, тогда как США не могут быстро пополнять свои «скудные» запасы дорогих баллистических ракет.
Он подчеркнул, что, если война в Иране перерастет в наземные боевые действия, то ситуация окажется гораздо хуже, чем в украинском конфликте.
Иран может мобилизовать миллион военнослужащих, включая резервистов. Захватить контроль над такой большой страной просто невозможно.
Аракчи в интервью NBC подтвердил, что США, которые пришли в Иран, «чтобы все контролировать», за первые шесть дней войны «не смогли достичь своей главной цели — чистой и быстрой победы — и потерпели неудачу».