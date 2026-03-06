СМИ: США проиграют в случае наземной операции в Иране

Эксперт, который ранее побывал на базах Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пояснил, что КСИР имеет приоритет над национальной армией. По его словам, КСИР — «элитное подразделение, обладающее большей властью, чем правительство». Оно было создано в результате исламской революции в 1979 году для усмирения конкурирующих военизированных группировок, которые продвигали идею восстановления монархии в Иране.