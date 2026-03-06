Ричмонд
Губернатор Бочаров встретился с матерями и женами бойцов и участницами СВО

В ходе встречи шла речь о демографической ситуации, сохранении традиционных ценностей, поддержке семьи, патриотическом воспитания молодежи.

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров встретился в канун Международного женского дня с участницами СВО, матерями и женами бойцов спецоперации. В их лице губернатор поздравил с наступающим праздником всех жительниц региона.

«Рад лично поздравить вас, а в вашем лице всю прекрасную половину жителей Волгоградской области, с наступающим праздником весны. Примите поздравления от всех мужчин, желаем вам здоровья, любви, терпения», — сказал Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что поддержка военнослужащих, участников СВО и членов семей бойцов, а также ветеранов всех категорий остается абсолютным приоритетом. Он также подчеркнул, что заявки от командиров частей и соединений регион выполняет в первоочередном порядке.

В диалоге приняли участие президент Союза женщин России Екатерина Лахова, председатель регионального союза женщин" Нина Черняева, руководитель облкомитета семей воинов Отечества Марина Фатеева. В ходе встречи шла речь о демографической ситуации, сохранении традиционных ценностей, поддержке семьи, патриотическом воспитания молодежи.

Ранее стало известно, что избранный секретарем реготделения «Единой России» Андрей Бочаров назначил семь заместителей, которым предстоит курировать основные направления.

