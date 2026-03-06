Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии

В начале февраля Европейское командование ВС США (USEUCOM) сообщило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, соглашение об этом было достигнуто на переговорах в Абу-Даби.
«В условиях гипернестабильной и весьма опасной геополитической ситуации, особенно с учетом резкой эскалации на Ближнем Востоке, мы считаем важным поиск дипломатических путей и методов решения проблем, которые только множатся. Это императив. Соответственно, поддержание рабочих контактов, тем более в военной сфере, будет способствовать не только нахождению эффективных ответов вызовам современности, но и полезному обмену мнениями заинтересованных сторон», — сказал Рябков.
Он добавил, что в Москве рассчитывают на то, что «это, в конечном счете, поможет установлению большей предсказуемости в наших отношениях с США».