Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии

«В условиях гипернестабильной и весьма опасной геополитической ситуации, особенно с учетом резкой эскалации на Ближнем Востоке, мы считаем важным поиск дипломатических путей и методов решения проблем, которые только множатся. Это императив. Соответственно, поддержание рабочих контактов, тем более в военной сфере, будет способствовать не только нахождению эффективных ответов вызовам современности, но и полезному обмену мнениями заинтересованных сторон», — сказал Рябков.