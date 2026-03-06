Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков высказался о возобновлении контактов с США по военной линии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Возобновление и поддержание контактов между РФ и США по военной линии будет полезным и поможет обеспечить большую предсказуемость в отношениях двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

В начале февраля Европейское командование ВС США (USEUCOM) сообщило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии, соглашение об этом было достигнуто на переговорах в Абу-Даби.

«В условиях гипернестабильной и весьма опасной геополитической ситуации, особенно с учетом резкой эскалации на Ближнем Востоке, мы считаем важным поиск дипломатических путей и методов решения проблем, которые только множатся. Это императив. Соответственно, поддержание рабочих контактов, тем более в военной сфере, будет способствовать не только нахождению эффективных ответов вызовам современности, но и полезному обмену мнениями заинтересованных сторон», — сказал Рябков.

Он добавил, что в Москве рассчитывают на то, что «это, в конечном счете, поможет установлению большей предсказуемости в наших отношениях с США».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше