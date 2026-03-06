Ричмонд
Посольство Беларуси в Тегеране дало рекомендации белорусам в Иране

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусское посольство в Тегеране дало ряд рекомендаций для белорусов, которые в настоящее время находятся на иранской территории.

Источник: Sputnik.by

«В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке МИД Беларуси рекомендует белорусским гражданам, находящимся на территории Ирана, сохранять бдительность, не поддаваться панике, проявлять максимальную осторожность», — говорится в сообщении дипмиссии.

Также белорусские дипломаты не рекомендуют приближаться к военным и другим гособъектам, не фотографировать их и не снимать на видео, избегать мест массового скопления людей.

Кроме того, следует неукоснительно выполнять указания посольства Беларуси в Иране и местных властей, а при необходимости направляться в укрытия, убежища, если же их нет, то на нижние уровни подземных паркингов.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана белорусским гражданам, находящимся в данный момент в Иране, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся доступные наземные маршруты для самостоятельных выездов из Ирана в Армению или Азербайджан», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что сейчас оптимальной точкой для самостоятельного выезда из Ирана является контрольно-пропускной пункт «Нурдуз-Агарак» по маршруту в направлении Армении.

В посольстве также напоминают, что для выезда через Азербайджан необходимо предварительно получать индивидуальные разрешения.

В случае необходимости стоит обращаться на телефоны экстренной связи белорусского посольства в Иране: +98 21 22752229 и +98 912 2152935.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обострение ближневосточного конфликта произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В результате атак погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты. Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи, его родственники, высокопоставленные военные, ряд ключевых фигур руководства исламской республики.

Атаки продолжаются до сих пор. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

По данным фонда по делам мучеников и ветеранов ИРИ, жертвами эскалации уже стали 1230 иранцев.

