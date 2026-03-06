Украина порекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне своевольных действий венгерских властей. По возможности просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию», — говорится в сообщении.