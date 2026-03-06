Украина порекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

Киев подчеркнул, что больше не может гарантировать безопасность граждан Украины.
«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне своевольных действий венгерских властей. По возможности просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию», — говорится в сообщении.
Задержание семи сотрудников банка произошло накануне: они осуществляли регулярные перевозки денег и ценностей между банками через Австрию. Связи с ними нет, а машины находятся «вблизи одной из силовых структур Венгрии» в Будапеште, заявил Ощадбанк.
МИД Украины расценил произошедшее как захват заложников и направил Венгрии ноту с требованием немедленно освободить украинцев.
Позже венгерское налогово-таможенное управление заявило, что сотрудников задержали по подозрению в отмывании денег.