Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина порекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию

После задержания семи инкассаторов украинского Ощадбанка на территории Венгрии МИД Украины порекомендовал гражданам воздержать от поездок в страну и по возможности выбирать другие транзитные маршруты. Обращение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Источник: Kate Kasiutich/CC0

Киев подчеркнул, что больше не может гарантировать безопасность граждан Украины.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне своевольных действий венгерских властей. По возможности просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию», — говорится в сообщении.

Задержание семи сотрудников банка произошло накануне: они осуществляли регулярные перевозки денег и ценностей между банками через Австрию. Связи с ними нет, а машины находятся «вблизи одной из силовых структур Венгрии» в Будапеште, заявил Ощадбанк.

МИД Украины расценил произошедшее как захват заложников и направил Венгрии ноту с требованием немедленно освободить украинцев.

Позже венгерское налогово-таможенное управление заявило, что сотрудников задержали по подозрению в отмывании денег.